Auf der B9 werden ab Montag, 5. Februar, die Mittelleitplanken erneuert. Damit soll verhindert werden, dass Lastwagen und andere schwere Fahrzeuge bei Unfällen durch die Absperrungen brechen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende März dauern und finden zwischen der A 65 (Dreieck Ludwigshafen-Süd) und der Anschlussstelle Oggersheim-Nord statt. Während der Montage der neuen Schutzplanken wird jeweils ein Fahrstreifens in Fahrtrichtung Speyer und in Fahrtrichtung Frankenthal gesperrt, wie der Landesbetrieb Mobilität Speyer weiter mitteilt. Wegen der Bauarbeiten in der Mitte der vierspurigen Bundesstraße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Hintergrund sind neue Richtlinien, die stabilere Leitplanken vorschreiben. Damit soll verhindert werden, dass Lkw bei Unfällen auf die Gegenfahrbahn geraten. Die alten Schutzplanken hielten dem Aufprall der tonnenschweren Fahrzeuge nicht stand. Um eine größere Stabilität zu gewährleisten, sind die neuen Mittelschutzleitplanken höher und auch tiefer im Boden verankert. Je nach Untergrund sind teils auch Fundamente für die Pfosten erforderlich. Die neue Technik wird Stück für Stück bei Straßensanierungen und Neubauten montiert.