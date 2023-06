Mitarbeiter der Sparkasse Vorderpfalz haben in ihrer Freizeit ein sogenanntes Rollibeet errichtet – also ein spezielles Hochbeet für Rollstuhlfahrer. Es steht auf dem Gelände der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF). Das Projekt eröffnet Menschen mit Behinderungen die außergewöhnliche Möglichkeit, sich aktiv im Garten zu betätigen und ihre eigenen Pflanzen anzubauen. Das Rollibeet hat seinen festen Standort auf dem IBF-Areal in der Nibelungenallee 1b.

Die engagierten Bänker haben den Untergrund bearbeitet, das Hochbeet errichtet und es mit Blumenerde sowie ausgewählten Pflanzen bestückt.

Das Rollibeet biete Rollstuhlfahrern nicht nur eine barrierefreie Möglichkeit zur aktiven Gartennutzung, sondern fördere auch die Selbstbestimmung und Lebensfreude der Betroffenen. Durch die Einbindung in die Gartenarbeit könnten sie ihre grünen Oasen selbst pflegen und ernten.

IBF-Chef ist beeindruckt

IBF-Vorsitzender Andreas Mack zeigte sich beeindruckt von der Initiative und dankte den Mitarbeitern der Sparkasse für ihr herausragendes Engagement: „Das Rollibeet ist nicht nur ein Symbol der Inklusion, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Förderung der Selbstbestimmung und Lebensfreude unserer Gemeinschaft. Durch die großzügige Unterstützung und den Einsatz der Mitarbeiter der Sparkasse können unsere Mitglieder nun aktiv am Gartenleben teilnehmen und die positiven Effekte des Gärtnerns genießen.“

Die IBF setzt sich seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderungen in Ludwigshafen ein und hat das Ziel, ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Sie schafft durch ihre Tagesstätte Entlastung für Partner und Angehörige und bietet den betroffenen Menschen eine Tagesstruktur, beispielsweise durch gemeinsame Aktionen.

Weitere Informationen gibt es im Netz unter https://www.ibf-lu.de.