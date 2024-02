Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Mannheim-Seckenheim ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein 45 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden. Außerdem wurde wegen des Unfalls der dortige Straßenbahnverkehr beeinträchtigt. Laut Polizei war der 22-jährige Fahrer eines perlweißen Audi mit getönte Scheiben auf der Seckenheimer Hauptstraße in Fahrtrichtung Edingen unterwegs, als er auf Höhe eines Geldinstituts sein Fahrzeug wendete und seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortsetzte. Dabei soll er seinen Wagen stark beschleunigt und mit überhöhter Geschwindigkeit die Seckenheimer Hauptstraße entlang in Richtung der Kreuzung Seckenheimer Hauptstraße/Brückenstraße/ Kloppenheimer Straße gefahren sein. Derweil befuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer die Brückenstraße aus Ilvesheim kommend, um an der Kreuzung nach links in die Seckenheimer Hauptstraße einzubiegen. Bei grüner Ampel fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, während der Audi-Fahrer das Rotlicht missachtete und ebenfalls den Kreuzungsbereich passierte. Dort kam es zur Kollision, bei der der 45-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch den Unfall wurde der Straßenbahnverkehr der Linie 5 beeinträchtig, da der Gleisbereich, auf dem sich der Unfall ereignete, während der Unfallaufnahme bis zirka 20.15 Uhr gesperrt werden musste.