Die SG Limburgerhof bleibt in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt. Zu Hause unterlag das Team dem SV Erlenbach, der damit in die Bezirksliga Vorderpfalz aufsteigt.

Noch vor dem Spiel hat die SG Limburgerhof Kevin Zöller für das 300. Spiel ausgezeichnet. Die Gastgeber hofften, mit einem Sieg gegen den SV Erlenbach die Aufstiegsrelegation zu verlängern und eine K.o.-Runde zu erzwingen. Dass daraus nichts wurde, lag am guten Start der Gäste, die bereits in der siebten Minute das 0:1 erzielten. Nach einem Eckball landete der Ball bei Erlenbachs Spielertrainer Philipp Tavares da Silva, der aus kurzer Distanz traf. Etwas mehr als zehn Minuten später folgte die Vorentscheidung, als Christian Cenusa einen Foulelfmeter in die Maschen setzte (0:2, 19.). Das Spiel ebbte daraufhin etwas ab. Erlenbach verteidigte geschickt gegen die SG, die vermehrt mit langen Bällen aus dem Halbfeld agierte. „Erlenbach hat seine Chancen zu Beginn gleich genutzt und uns damit auch relativ früh den Zahn gezogen“, kommentierte SG-Trainer Sebastian Schulz den Spielverlauf.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb eine Offensive der Gastgeber aus. Erlenbach tat nicht mehr als nötig. „Wir hatten zwar einige Ideen gehabt, um durchzukommen, haben das dann aber nicht gut umgesetzt. Erlenbach hat das gut verteidigt, von daher war es ein verdienter Sieg für die Gäste“, so Schulz. In der 60. Minute erzielte Tristan Wiese das 0:3.

Zwei späte Tore

Zwei Spieler prallten dann bei einem Kopfballduell zusammen. Der Erlenbacher Spieler, der nur wenige Minuten zuvor eingewechselt worden war, musste benommen mit Verdacht auf Verletzungen im Mund- Nasenbereich ausgewechselt werden. Das Spiel wurde nach der kurzen Unterbrechung fortgesetzt. In den letzten Minuten der Partie überwand Kevin Küchler mit einem Distanzschuss zum 1:3 (90.+5) Erlenbachs Keeper Sam Keller. Ferhat Soylu stellte mit dem 1:4 (90.+7) wieder den Dreitore-Abstand her.

Nach dem Schlusspfiff wirkte Sebastian Schulz dennoch nicht unzufrieden: „Ich habe das Team erst im März übernommen. Da ging es darum, Punkte zu sammeln. Dass wir nun die beiden Spiele noch mitmachen konnten, war ein besonderes Erlebnis. Wir wollten es zum einen genießen, durften aber auch daraus lernen. Solche Spiele zu bestreiten, sind ein Ansporn und auch Motivation für die kommende Saison.“

Aufseiten der Erlenbacher durfte der aus Speyer stammende Philipp Tavares da Silva als spielender Trainer mit seinem Trainerkollegen Matthias Orso den Aufstieg in die Bezirksliga bejubeln. Für da Silva, der erst im vergangenen Jahr ins Trainergeschäft einstieg, ist es der dritte Aufstieg mit dem SV Erlenbach. „Was die Jungs in den letzten Wochen geleistet haben, war richtig stark. Ich wusste immer, dass es möglich ist, mit den Jungs aufzusteigen“, erklärte Erlenbachs Übungsleiter.