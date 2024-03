Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kurz vor Ostern sollen die Fontänen am Mannheimer Friedrichsplatz wieder sprudeln. Für den Betrieb der im vergangenen Jahr aufwendig sanierten Anlage sind bis dahin noch einige Arbeiten zu erledigen.

Immer wenn der Frühling in Gang kommt, dauert es nicht mehr lange, bis die Wasserspiele am Mannheimer Friedrichsplatz nach ihrer Winterpause wieder in Betrieb gehen. Zu Ostern – genauer gesagt