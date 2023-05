Drei Starts, drei Siege, drei Qualifikationen: 2023 ist das Jahr des Lambsheimers Arnold Schroth, der für die TG Oggersheim startet.

Bei den Pfalz-Seniorenmeisterschaften in Edenkoben, die im Rahmen des 43. Senioren-Sportfestes stattfanden, räumte der 85-Jährige kräftig ab. Innerhalb von nur zweieinhalb Stunden stand er dreimal an der Startlinie: über 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter. Die 800-Meter-Norm für die deutschen Senioren-Meisterschaften im August in Mönchengladbach unterbot er in 4:09,07 Minuten um über 20 Sekunden.

Auch die geforderten Qualifikationsleistungen über 200 und 400 Meter waren für den rüstigen Senior kein Problem. Für die 400 Meter benötigte er 104,15 Sekunden, für die halbe Stadionrunde 44,27 Sekunden. „In den nächsten Wochen werde ich gemächlicher trainieren, weil dieser Wettkampftag viel Kraft gekostet hat. Deshalb ist eine Erholungspause dringend nötig“, erklärte Schroth.