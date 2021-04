Mit gut zwei Metern Körpergröße und „105 Kilogramm Definition ohne Cardio“ ist Apache 207 äußerlich auf jeden Fall eine beeindruckende Erscheinung. Aber ist der 23-jährige Rapper und Sänger aus der Ludwigshafener Gartenstadt auch zu Recht einer der erfolgreichsten deutschen Musiker? Ist das große Kunst oder gähnend langweilig?

PRO: Apache macht Ludwigshafen cooler

Von Timo Leszinski

Als Wahl-Ludwigshafener hadere ich, wie viele andere auch, gelegentlich mit dem schlechten Image der Stadt: Mit städtebaulicher Schönheit kann die Chemie-Metropole bekanntlich nicht punkten, ebenso wenig mit einer tollen Kneipenszene oder einem sonderlich aufregenden Kulturleben. Und wenn es um bekannte Persönlichkeiten aus der Stadt geht: Nun ja, da wären Ernst Bloch (schon lange tot), selbstverständlich Helmut Kohl (noch nicht so lange tot, aber umstritten) und Daniela Katzenberger (nicht tot, aber halt Daniela Katzenberger). Gut, der Fußballspieler André Schürrle hat die Vorlage zum WM-Siegtreffer 2014 gegeben, aber danach leider auch nicht mehr viel gerissen. Doch stopp, es gibt einen Silberstreif am düsteren Ludwigshafener Horizont: Er heißt Volkan Yaman, ist 23 Jahre alt, kommt aus der Gartenstadt und ist derzeit der Durchstarter schlechthin in der deutschen Hip-Hop-Szene. Das Debütalbum „Treppenhaus“ hat sich bei Erscheinen im vergangenen Jahr souverän an der Spitze der Charts platziert.

Nun kann ich als alter Metaller mit Rap an sich zwar grundsätzlich wenig anfangen, aber für Apache 207 – unter diesem Namen ist Yaman wahrscheinlich fast jedem Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland ein Begriff – hat sich mein Herz durchaus erwärmt. Und zwar nicht nur, weil er aus Ludwigshafen kommt. Mit der lässig dahinfließenden und gleichzeitig tanzbaren Musik, den mitunter selbstironischen Texten, die mehr gesungen als gerappt werden, und seinem ausgefallenen Style hat der Apache mit türkischen Wurzeln die Tür zum ganz großen Erfolg weit aufgestoßen. Beim Videoportal Youtube erreicht er ein Zig-Millionen-Publikum. Alleine 106 Millionen Mal ist sein Video zu „Roller“ angesehen worden.

Und im Gegensatz zu so manch anderem Prolo-Deutschrapper ist der „Fame“ für den Ludwigshafener vollauf verdient. Scheinbar spielerisch hat er einen ganz eigenen Sound erschaffen, der kompatibel mit dem Mainstream ist und gleichzeitig immer noch eine gewisse Räudigkeit durchscheinen lässt. Macho-Gesten und Dicke-Hose-Sprüche sind zwar noch da, wirken aber gleich viel sympathischer, wenn der Apache auf der Vespa, auf Rollschuhen oder gleich mit Windel im Laufstall durchs Video rollt. Und so ist das Unglaubliche geschehen: Wenn ich mich mit alten Schulfreunden unterhalte, die mittlerweile im ganzen Land verstreut leben, dann kennen alle den coolen Apache aus Ludwigshafen. Und irgendwie färbt diese Coolness dann auch ein bisschen auf meine Stadt ab.

Was Apache 207 besonders hoch anzurechnen ist: Er verleugnet seine Ludwigshafener Wurzeln nicht. Das finde ich sympathisch. Nicht nur in den Texten kommt seine Heimatstadt vor („Kein Problem“), vor allem in seinen Videos hat er ihr ein Denkmal gesetzt: Ein Häuserblock in der Gartenstadt, wo Volkan Yaman aufwuchs, ist ein wiederkehrendes Motiv. Und die Jugendlichen aus der Nachbarschaft durften auch schon mitspielen. Auch die Zollhofstraße samt Rhein-Galerie im Hintergrund gab es schon zu sehen. Was Xavier Naidoo vor seiner verschärften Aluhut-Phase für Mannheim war – jemand, der seine Heimatstadt selbstbewusst auf der musikalischen Landkarte platziert und für einen Image-Boost in ganz Deutschland gesorgt hat –, das könnte Apache für Ludwigshafen werden.

Zugegeben: Ein bisschen scheint das Indianerherz auch für das nahe gelegene Speyer zu schlagen: Nicht nur, dass der Ludwigshafener dort vor der Corona-Pandemie regelmäßig in einem beliebten Café unweit des Doms zu sehen war. Auch eine Speyerer Tankstelle ist immer mal wieder Schauplatz des Geschehens in den Apache-Videos. Das Heidelberger Kennzeichen an der Mercedes-Karosse des 23-Jährigen will ich ihm angesichts seiner sonstigen Verdienste nachsehen.

Ist Apache 207 also ein großer Sohn Ludwigshafens? Für mich lautet die Antwort ja. Oder um es mit seinen Worten zu sagen: Den Status hat er sich erarbeitet.

CONTRA: Wer ist der Mensch hinter dem Werk?

Von Nicole Sperk

Sucht man im digitalen Bildarchiv der RHEINPFALZ nach Volkan Yaman, erhält man nur einen Treffer. Die Aufnahme von 11. Dezember 2016 zeigt zwei Fußballer im Zweikampf, einen Spieler des 1. FC 08 Haßloch im weißen und Volkan Yaman im schwarzen Trikot des VfR Frankenthal. „Ein Kopfball in den Strafraum landete vor den Füßen von Volkan Yaman, der ihn knapp rechts neben das Tor setzte“, hieß es im tags darauf erschienenen Spielbericht. Dass Yaman die Führung auf dem Fuß hatte, nützte am Ende nichts. 0:2 verlor der VfR das Spiel.

Yamans letzter dokumentierter Auftritt als Fußballer war wenige Wochen danach. Erst zwei Jahre und acht Monate später sollte er wieder auftauchen: am 6. September 2019 als Apache 207, auf dem ersten Platz der Singlecharts mit „Roller“ und fortan nie mehr ohne Sonnenbrille. Wie aus einem Fußballer der Bezirksliga Vorderpfalz praktisch über Nacht einer der erfolgreichsten Deutschrapper werden konnte – das ist eine von vielen Fragen, die ich Apache 207 gerne stellen würde.

Wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Natürlich würde ich ihn nach seiner Kindheit und Jugend in der Gartenstadt fragen und danach, ob er kein bisschen Unbehagen verspürte, als er innerhalb von vier Minuten eine komplette Arena-Tour ausverkaufte. Aber: Der 23-Jährige gibt mir genauso wenig ein Interview wie allen anderen Journalisten, die danach fragen. Seine wirklich sehr nette Pressesprecherin verschickt freundliche Absagen. Man kann der Ansicht sein, dass ihn durch diese Nichtpräsenz in traditionellen Medien eine mysteriöse Aura umweht und er interessant bleibt. Ich finde das nicht.

Für mich gehören der Künstler und seine Kunst zusammen. Ich möchte wissen, wer der Mensch hinter dem Werk ist, welche Haltung er hat. Dass ein Rapper sich nach seinem Bundestagswahlkreis benennt, finde ich schon mal bemerkenswert und lässt mich vermuten, dass man mit ihm ein interessantes Gespräch über politische Themen führen könnte. Vielleicht ist das aber auch nur schlaues Marketing und soll sein Image als selbstironischer Typ untermauern. Möglicherweise wäre ein Interview mit Apache sogar eine große Enttäuschung. So wie das vor vielen Jahren mit Daniela Katzenberger, mit der ich kritisch das Phänomen Daniela Katzenberger reflektieren wollte und feststellte: Sie interessiert sich ja wirklich für nichts anderes als für Schuhe und ihre Frisur.

Gegen das Vorurteil, Apache 207 sei in einen Topf zu werfen mit all den anderen Deutschrappern von Capital Bra über Sido bis 187 Strassenbande, habe ich ihn im Bekanntenkreis schon verteidigt. Weil ich „Roller“ wirklich super finde, weil er singen kann („200 km/h“) und, ja, vielleicht auch, weil ich es cool finde, dass er aus Ludwigshafen kommt.

Allerdings stelle ich fest, dass sein Werk für mich zunehmend uninteressant wird, richtig öde sogar. Inhaltlich dreht sich jeder Song um das gleiche Thema: Apaches ärmliche Kindheit war krass, aber weil er so ein geiler und erfolgreicher Typ ist, fährt er jetzt ein fettes Auto („Mein SL war ein Schnapper, 40 k bar bezahlt“, aus „28 Liter“), und Mama ist die Beste. Musikalisch finde ich den Aufbau der Songs sehr, sehr ähnlich, und manchmal klingt es mir einfach zu sehr nach Schlager („Kein Problem“).

Und dann ist Apache am Ende auch gar nicht so konsequent selbstironisch. Irgendwie will er doch einer von den bösen Jungs sein und bezeichnet folgerichtig Frauen in seinen Songs regelmäßig als Bitches. Überhaupt: Dürften meine Kinder das hören, würden sie mit Apache-Songs ihren Wortschatz an Kraftausdrücken sehr erweitern.

In seinem neuen Song „Angst“ heißt es etwas holprig: „Und dann sagt das Management, ich soll doch bitte nicht ,Hurensohn’ sagen. Wegen siebenstelligen Werbedeals soll ich nie mehr ,Hurensohn’ sagen. Doch was soll ich so einem Hurensohn sagen, heh? Was soll man zu so einem Hurensohn sagen?“ Hm. Pisser vielleicht? Oder Bastard? Ach, ich weiß es ja auch nicht.