Das Alumni-Orchester des Carl-Bosch-Gymnasiums unter der Leitung von Isabel González Villar lädt am Sonntag, 21. April, 16 Uhr, zum Konzert in die protestantische Kirche in Ellerstadt ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge 1991 bis 2024 haben auch nach dem Ende ihrer Schulzeit die Leidenschaft für das gemeinsame Musizieren im großen Sinfonieorchester nicht verloren. Auf dem Programm stehen die Romanze für Viola und Orchester von Max Bruch, Filmmusik aus „Harry Potter“ sowie weitere Stücke für Sinfonie- und Blasorchester von Klassik bis Pop.