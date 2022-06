Mit dem Aktionstag zur Kampagne „Wir sind da!“ macht ein Netzwerk aus den Bereichen Psychiatrie, Beratung und Suchthilfe mit der Stadt am 23. Juni in der Rhein-Galerie auf die besondere Situation von Kindern psychisch kranker und suchtbelasteter Eltern aufmerksam.

Im Zentrum von „Wir sind da!“ steht eine Ausstellung mit Plakaten des Kaiserslauterer Fotokünstlers Thomas Brenner, die Szenen und Aussagen von Kindern in unterschiedlichen Alltagssituationen zeigen und auf Hilfeangebote hinweisen. Ziel der Kampagne ist es, betroffene Kinder zu entlasten und deren Eltern zu unterstützen. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr vom „Netzwerk Kinder psychisch und/ oder suchtbelasteter Eltern der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern“ gemeinsam mit Brenner entwickelt und umgesetzt.

Ausstellung zeigt Plakate

Eingebettet in eine Veranstaltungsreihe werden die Plakate nun auch in Ludwigshafen gezeigt. In der Rhein-Galerie sind sie ab 23. Juni vier Wochen lang zu sehen, nachdem Passanten die Motive bereits seit 13. Juni im Stadtgebiet betrachten konnten.

Beim Aktionstag am 23. Juni informiert von 10 bis 19 Uhr das Suchthilfenetzwerk mit Beratungsstellen, Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, Kinderschutzbund und Evangelischer Jugendkirche gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern zum Thema. Fachkräfte unterschiedlicher psychosozialer- und Suchthilfeeinrichtungen und Anlaufstellen stehen für Fragen bereit.

Eröffnet wird der Aktionstag am Donnerstag, 23. Juni, 11 Uhr, auf der Mall-Bühne des Einkaufszentrums von Andrea Hilbert, Koordinatorin für Gemeindepsychiatrie der Stadtverwaltung, Ines Ellesser, Leiterin der städtischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, Verena von Hornhardt, Geschäftsführerin des Rats für Kriminalitätsverhütung Ludwigshafen und Patrick Steidl, Centermanager der Rhein-Galerie.