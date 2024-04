Eine erfolgreiche Resonanz verzeichnete die „Aktion Saubere Stadt“ des Marketingvereins bereits im ersten Monat. Über 600 Teilnehmer aus 15 Institutionen haben sich im März vielerorts an dieser Initiative beteiligt, berichten die Organisatoren. In Kitas und Schulen beispielsweise kümmerten sich schon die jüngsten Einwohner der Stadt um ein sauberes Umfeld ihrer Einrichtung. Auch zwei ortsansässige Unternehmen waren neben Vereinen mit ihren Mitarbeitern am Start. Dabei waren die freiwilligen Müllsammler im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Die meisten der bisherigen Aktionen fanden in Friesenheim statt. Freiwillige, die unachtsam entsorgte Abfälle entfernen möchten, sind auch für die weiteren Monate des Aktionszeitraums willkommen, der bis in den Oktober reicht. Anmeldungen werden von Projektleiterin Jana Bauer telefonisch unter 0621 6909541 oder per E-Mail an jana.bauer@lukom.com entgegengenommen. Partner der Aktion ist der Wirtschaftsbetrieb. Unterstützer sind die Baugesellschaften BASF Wohnen und Bauen und die GAG Ludwigshafen.