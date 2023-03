Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie hatten es nicht selbst in der Hand und haben trotzdem auf den Finaleinzug am 29. April in Samswegen gehofft. Doch die pfälzische Nachbarschaftshilfe vom AV 03 Speyer mit einem Punkt in Obrigheim gab nicht. So hatte der klare Erfolg des AC Mutterstadt über den TSV BW Schwedt am Ende nur noch statistischen Wert.

Nach dem letzten Saisonkampf gingen Obrigheim, Speyer und Mutterstadt mit jeweils 18:6 Zählern punktgleich über die Ziellinie. Die besseren Relativleistungen sprachen letztendlich für die