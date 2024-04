Die Begegnung der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt zwischen dem Primus TuS Altrip und Verfolger FV Berghausen hatte die Bezeichnung Spitzenspiel nicht verdient. Ein glückliches Tor kurz vor Schluss entschied die Partie.

Altrip, 15 Uhr, 24 Grad, Sonnenschein, 210 Zuschauer. Mit welchen Vorgaben die 22 Spieler auf das satte Grün gegangenen waren, blieb auch im Nachhinein ein wenig unklar. Anzunehmen ist, dass kein Team an diesem Tag als Verlierer vom Platz gehen wollte. Diejenigen Besucher, die ein Spitzenspiel sehen wollten, wurden jedoch bitter enttäuscht. Beide Mannschaften zeigten wenig Drang, mit Tempo vor das gegnerische Tor zu kommen. Das lag einerseits an einer gewissen Unentschlossenheit, aber auch an den vielen Fehlpässen, die sich auf beiden Seiten geradezu häuften. Nicht verwunderlich, dass einige Zuschauer lautstark ihr Missfallen bekundeten.

„Es war kein schönes Spiel“, stellte Altrips Trainer Dirk Warnecke später dann auch lapidar fest. Niemand hätte ihm da widersprochen. Die Übungsleiter sahen sich das Treiben auf dem Altriper Rasen in den ersten 45 Minuten ruhig an. Ein schöner Spielzug nach 32 Minuten über die linke Seite sorgte für die erste richtige Altriper Chance, aber dem Zuspiel von Tuan Wiegmann folgte ein unpräziser Abschluss von Erion Rexhepi. Ein Fernschuss von Muhammet Koc, der das TuS-Tor knapp verfehlte (36.), war das erste Lebenszeichen des FV Berghausen.

Treffer nach Standard

Präzision war eines der Probleme auf beiden Seiten. Selbst Pässe über fünf Meter kamen teilweise nicht an. „Wir sind kaum ins letzte Drittel gekommen“, stellte Berghausens Trainer Predrag Nikic nach dem Abpfiff enttäuscht fest. Dass das einzige Tor des Tages nach einem Eckball fiel, überraschte am Ende niemanden. Altrips Jan Warnecker schlug den Ball vors FV-Tor. Da niemand sich für das Spielgerät zuständig fühlte, brachte Julian Bleßmann es am langen Eck per Fuß im Gästetor unter (86.). „Ja, klar, wenn du da oben stehst, gewinnst du dann eben solche Spiele mit 1:0“, nahm es Altrips Trainer gelassen. „Aber letztlich haben wir es auch erzwungen, da wir die Mehrzahl der Torabschlüsse auf unserer Seite hatten“, fügte Warnecker an. Grund für diese Analyse waren zwei Torabschlüsse der Gastgeber. Und sein Gegenüber Nikic verwies einmal mehr auf seine Aussage im Vorfeld der Partie: „Wir konzentrieren uns auf den zweiten Tabellenplatz.“