Die Polizei hat einen 45-Jährigen ermittelt, der am späten Samstagnachmittag in Rheingönheim (Von-Kieffer-Straße) Gegenstände aus einem geparkten Pkw gestohlen hat. Der 25-jährige Wageninhaber aus Bietigheim bemerkte den Dieb an seinem Auto, als er zu diesem zurückkehrte. Der 45-Jährige hatte verschiedene Gegenstände des Fahrzeughalters in der Hand. Als der 25-Jährige den Fremden ansprach und ihn um eine Erklärung bat, händigte dieser das Diebesgut aus und wollte flüchten. Als der Geschädigte und sein Bekannter dem Mann folgten und ihn zum Stehenbleiben aufforderten, zog der Mann ein Messer aus seiner Tasche. Der 25-Jährige und sein Begleiter brachen daraufhin die Verfolgung ab. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Beschuldigten im Zuge der Ermittlungen identifizieren. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.