Als sich am Mittwochmorgen um kurz vor 5 Uhr ein 43-Jähriger auf dem Heimweg befand, wurde er auf Höhe des Quadrats F 4 unvermittelt von zwei Unbekannten mit einem Pfefferspray angegriffen. Als die beiden Täter auf den Mann einschlugen, ging dieser laut Polizei zu Boden. Dem 43-Jährigen gelang es offenbar zunächst zu flüchten. Die Unbekannten holten ihn den weiteren Angaben zufolge ein und schlugen und traten auf ihn ein. Sie sollen dem am Boden liegenden Mann zwei Mobiltelefone, eine Tasche mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie einen Goldring gestohlen haben. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Der 43-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mannheimer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.