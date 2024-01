Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FC Arminia Ludwigshafen hat seinen Titel als Stadtmeister verteidigt. In einem spannenden Finale setzte er sich gegen den Ludwigshafener SC im Fußballturnier in der Friedrich-Eberthalle durch. Ein Team musste am Sonntag gar dreimal zum Neunmeterschießen.

„Es war ein toller Tag für den Ludwigshafener Fußball. Viele gute Spiele und viele gute Gespräche“, stellte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck kurz vor der