Ein 34-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen direkt am Eingang des Mannheimer Rotlichtviertels zusammengeschlagen worden. Drei Männer traktierten ihn laut Polizei mit Schlägen und Tritten. Das Opfer sei mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht worden, hieß es. Er erlitt erhebliche Verletzungen. Lebensgefahr bestand offenbar nicht. Die athletischen Schläger waren 25 bis 30 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Einer soll eine Glatze haben. Eine erste Fahndung verlief erfolglos.