Mit 1,29 Promille war ein 27-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in Oppau unterwegs. Laut Polizei wurde er gegen 2.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße kontrolliert und die Beamten bemerkten, dass der Mann betrunken war. Nach einem Atemalkoholtest, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der 27-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.