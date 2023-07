(Aktualisiert 13. Juli, 10.31 Uhr) Seit 5. Juli wurde der in Ludwigshafen wohnende 27-jährige Herr S. vermisst. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann inzwischen wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.

Nach weiteren Polizeiangaben verließ er an diesem Mittwoch gegen 10 seine Wohnanschrift in Friesenheim in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist vermutlich mit einem schwarzen Fahrrad der Marke Bulls mit orange-blauen Streifen auf dem Rahmen unterwegs. Herr S. könnte möglicherweise orientierungslos sein. Er spricht lediglich bulgarisch, weshalb eine Verständigung aufgrund auftretender Sprachbarrieren kaum möglich sei. Aufgrund der Gesamtumstände sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, sehr dünne Statur (Gewicht: rund 50 Kilo), schwarze kurze Haare, braune Augen. Er trug ein schwarzes T-Shirt, hellblaue Jeans und eine dunkelblaue Jacke (Trainingsanzug der Marke „Jack & Jones“). Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.