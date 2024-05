Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Glanz und Gloria in 125 Jahren Vereinsgeschichte erstrahlen zur Geburtstagsfete am Mittwoch in neuem Licht: Der RSC Ludwigshafen feiert unter einer nagelneuen, 85.000 Euro teuren Flutlichtanlage gebührend Geburtstag. Mit einem Traditionsrennen in einer außergewöhnlichen Sportstätte, einem 333,3 Meter langen Betonoval mit überhöhten Kurven.

Die mit Hilfe der Amerikaner gebaute Radrennbahn an der Weiherstraße entzückte in den 50ern, 60ern und 70ern schnelle Rennfahrer und wilde Zuschauer gleichermaßen. Ein Prunkstück