Mit der Mannheimer Frühregatta startet die Ruder-Regattasaison der Junioren am Wochenende im Mannheimer Mühlauhafen. Der Ludwigshafener Ruderverein (LRV) ist Mitveranstalter und schickt auch seinen Nachwuchs ins Rennen.

Ruderregatten haben in Mannheim eine sehr lange Tradition. Bereits 1878 wurde der Mannheimer Regattaverein gegründet, dem auch der Ludwigshafener Ruderverein (LRV) seit seiner eigenen Gründung im selben Jahr angehört. Neben den fünf Mannheimer Ruderklubs und dem LRV ist auch der Frankenthaler Ruderverein Mitglied.

Die „Internationale Oberrheinische Regatta“ wurde noch bis 1995 ausgetragen. Aufgrund der etwas verkürzten Streckenlänge von 1875 Meter, der sogenannten Mannheimer Meile, wurde die Regatta aus dem Programm der offenen Klasse herausgenommen. Seitdem ist die „Oberrheinische“ eine Junioren Frühregatta, die in diesem Jahr zum 42. Mal ausgetragen und auch 2024 von dem Mannheimer Unternehmen Schokinag unterstützt wird. Sie ist die erste wichtige Vergleichsmöglichkeit im Süddeutschen Raum für die Jugendlichen unter 17 Jahren.

Über 700 Starter

Für mehr als 140 Rennen aller Bootsklassen werden sich über 731 Ruderer aus 73 Vereinen aus ganz Süddeutschland miteinander messen. Der Wettkampf gilt als erste Standortbestimmung besonders der Junioren und Juniorinnen in der aktuellen Rudersaison, teilt die Regattaverantwortliche und ehemalige Ruderweltmeisterin im Leichtgewicht Doppelvierer von 2000, Karin Stephan vom Ludwigshafener Ruderverein, mit. Das Startprogramm komplettieren Rennen der Jungen und Mädchen (zwölf bis 14 Jahre) und Senioren.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr den Simon-Ningel-Gedächtnispreis für den Sieger im Jungen Doppelzweier (13/14 Jahre) ausloben können“, erklärt Jan Erik Jonescheit, Vorsitzender des Mannheimer Regatta Vereins. Dieser Sonderpreis wird zum Gedenken an das Bootsunglück eines Doppelzweiers mit einem Schubverband 2012 im Mühlauhafen verliehen. Der LRV wird mit zehn Ruderern in verschiedenen Bootsklassen an den Start gehen. Die Rennen beginnen am Samstag um 9.30 Uhr und am Sonntag bereits um 8 Uhr.