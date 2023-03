Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen hat am Montag bei der traditionellen Begrüßung der Erstsemester rund 320 neue Studierende willkommen geheißen. Hochschulpräsident Gunther Piller hob die familiäre Atmosphäre, den hohen Praxisbezug und die exzellente Situierung der Hochschule im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar hervor. Hochschulleitung, Studierendenvertretung, zahlreiche Beratungs- und Betreuungsangebote sowie die Fachbereiche und Serviceeinrichtungen stellten sich vor und standen für Fragen rund um den Studienbeginn in Ludwigshafen bereit. Bei den Führungen über den Campus konnten die „Erstis“ mit den neuen Kommilitonen ins Gespräch kommen. Die Begrüßung ist der Auftakt der Erstsemesterwoche mit zahlreichen Einführungs- und Kennenlern-Veranstaltungen für die neuen Studierenden. Derzeit studieren 4400 junge Menschen an der Hochschule. „Sie gehören zu den Studierenden, die schon ganz bald in den Genuss unserer wunderbaren neuen Räumlichkeiten kommen“, gab Kanzlerin Carolin Nöhrbaß den „Erstis“ einen Ausblick auf den Neubau am Campus in Mundenheim, der zum Wintersemester 2023/24 verfügbar sein soll. In dem Gebäude wird es neben einer großen Mensa, einer neu gestalteten Bibliothek und Büros auch Vorlesungs-, Lehr- und Gruppenarbeitsräumen für die Studierenden geben.