Mit Protesten von Tierschützern hat am Donnerstagnachmittag das Gastspiel des Circus Krone in Landau begonnen. Der Zirkus bleibt noch bis einschließlich Sonntag auf dem neuen Messegelände. Die Gruppierung „Schüler für Tiere“ hatte Mahnwachen angekündigt. Sie hat sich zudem mit einem Offenen Brief an die Stadt und die Öffentlichkeit gewandt, in dem sie beklagt, dass der Zirkus „18 Löwen, 4 Tiger, 44 Pferde und 10 Hunde zur Schau“ stelle, „um verhaltensuntypische Kunststücke vorzuführen“. Dazu gehöre beispielsweise, dass ein Tiger auf zwei Beinen durch die Manege hüpfen müsse, was er in freier Natur nie tun würde. Der Zirkus hatte die Beschwerden kommen sehen und sich seinerseits mit einem Offenen Brief schon vorab gegen Aussagen „fanatischer Tierrechtler“ verwahrt und darauf gepocht, gesetzliche Auflagen zum Tierschutz bei Weitem zu übertreffen.