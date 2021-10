Es ist wie immer: Die Wahl ist vorbei, aber der Wahlkampf scheinbar noch nicht – jedenfalls, wenn es nach den Wahlplakaten geht. Denn an einigen Ecken Landaus lächeln immer noch Politiker den wehrlosen Bürger an. Dabei ist es doch so einfach, wie die Stadt mitteilt: Drei Tage nach der Wahl muss das Politiker-Konterfei in Normalgröße abgehängt werden, die Großflächenplakate dürfen immerhin eine Woche stehen. Ein Blick in den Kalender zeigt: Ja, die Fristen sind beide abgelaufen. Die Landauer Stadtverwaltung jedenfalls habe das Problem im Blick, teilt sie auf Anfrage mit. Man habe die Parteien am Montag angeschrieben und gebeten, ihr Eigentum – wobei, nach der Wahl sind Wahlplakate Abfall, also besser: ihren Müll – aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Doch einige politische Vereinigungen orientieren sich mit ihrem Eifer scheinbar an Teenagern, die ihr Zimmer aufräumen sollen. Die Stadt jedenfalls sagt, es hingen noch Plakate „quer durchs politische Spektrum“ – man will nicht mit dem Finger auf diejenigen deuten, die nix schaffen. Kein Problem, denn: Wessen Parteisoldaten ihren Müll nicht aufsammeln, kann ja jeder beim Gang durch die Stadt oder beim Autofahren selbst sehen.