„Hätte er mal den Kinnriemen seines Helmes geschlossen....“ So beginnt eine Meldung der Polizei in Annweiler, um dann so fortzufahren: Dann wäre ein 23-jähriger Kleinkraftradfahrer am Dienstag gegen 13 Uhr in der Hauptstraße in Annweiler vermutlich auch nicht kontrolliert worden. Der nicht verschlossene Kinnriemen war letztendlich das kleinste Problem. Denn der 23-Jährige verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, und die Beamten gewannen den Eindruck, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Was der junge Mann auch dadurch unterstrich, dass er sich noch während der Kontrolle einen Joint anzünden wollte. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.