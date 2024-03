Der CDU-Ortsverband hat die Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Gemeinderats am 9. Juni zusammengestellt. Die Partei hat zudem als Bewerber für das Amt des Bürgermeisters den 67-jährigen Werner Jung nominiert. Jung nennt die Dorfentwicklung als Thema des Wahlkampfs. Aber auch die Thematik rund um die Bornheimer Kita und den Hort beschäftigen den dreifachen Opa, der zudem das Thema des Seniorenwohnens als Schwerpunkt nennt.

Man wolle auch in der kommenden Legislaturperiode wieder Politik nah an den Bornheimerinnen und Bornheimern machen, heißt es in der Mitteilung der CDU. Der pensionierte Chirurg Jung ist vor über 30 Jahren mit seiner Familie nach Bornheim gezogen und führt die Liste an. Es folgen auf den Plätzen zwei bis zehn: Lukas Wingerter, Carmen Gieselmann, Daniel Gurlin, David Weis, Matthias Sommerauer, Uwe Acuntius, Katharina Hörner, Patrick Bartl und Alexander Kluge.