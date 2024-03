Die Verkehrsschilder rund um die beiden Kreisel am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach sind bekritzelt und beklebt worden. Wie die Polizei berichtet, waren die Schmierfinken in der Zeit zwischen Montag, 25. März, und Mittwoch, 27. März, am Werk und haben einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.