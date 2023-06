Verkehrsprobleme in der Südstadt sind Thema eines Bürgerdialogs der Stadtverwaltung am Donnerstag um 19 Uhr im EWL-Verwaltungsgebäude in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 im Wohnpark am Ebenberg. In den ersten beiden Runden war es um die gesamte Südstadt und den Ausbau der Glacisstraße gegangen. Die Verwaltung will die Pläne, die aus den ersten Veranstaltungen hervorgegangen sind, präsentieren und diskutieren lassen. Zusätzlich stehen nun insbesondere die Verkehrssicherheit in der Cornichonstraße und der Durchgangsverkehr im Wohnpark Am Ebenberg im Mittelpunkt. Ebenfalls zur Diskussion steht die gemeinsam mit dem Vinzentius-Krankenhaus erarbeitete mögliche Kompromisslösung zur Verkehrssituation rund um das Krankenhaus. Wie berichtet, hatte die Stadt die Zufahrt zur Cornichonstraße von der Weißenburger Straße aus gesperrt. Rettungswagen können diesen Weg zwar trotzdem mit Sondersignal befahren, doch die Neuerung war dennoch auf erhebliche Kritik gestoßen, unter anderem, weil nun die Bismarckstraße stärker belastet wird.