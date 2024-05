Über Pfingsten wird im elsässischen Weißenburg das traditionelle Pfingstfest in Form eines Folklorefests gefeiert. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Festursprung ist der historische Rossmarkt von Schleithal, der seit dem frühen 18. Jahrhundert belegt ist und zunächst an Mariä Lichtmess begangen wurde. 1840 war zudem aus hauptsächlich militärischen Gründen ein Renntag zur Förderung der Pferdezucht eingeführt worden. 1863 wurden beide Veranstaltungen zusammen- und auf den Pfingstmontag gelegt. Seitdem strömten viele Besucher aus der Region, Baden, der Pfalz und selbst aus Straßburg in die Stadt. Dass die Reiter in den Trachten ihrer Dörfer antraten, dürfte der Ursprung des heutigen Trachtenfestes und des Festumzuges sein. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das fest erst 1927 wiederbelebt.

Es gibt an allen Abenden Musik im Festzelt auf der Place du Tribunal, ab Samstag ein Weindorf auf der Place de la Republique, am Sonntag ab 11 Uhr Musik und Brauchtum in der Stadt und ab 15 Uhr einen Trachtenumzug. Am Sonntag und Montag sind die Geschäfte geöffnet, von 11 bis 19 Uhr gibt es zudem einen Bauern- und Handwerkermarkt. Am Montag ist um 14 Uhr Pferderennen, um 22.30 Uhr Feuerwerk. Außerdem gibt es von Freitag, 17. Mai, bis zum Sonntag, 26. Mai, einen Jahrmarkt.