Ein erster Zwischenstand: Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in der Stadt Landau lag am heutigen Wahlsonntag um 13 Uhr bei knapp 56 Prozent. Mit eingerechnet sind die 14.160 Landauerinnen und Landauer, die im Vorfeld Briefwahl beantragt hatten (rund 38 Prozent). Insgesamt sind in Landau 36.947 Personen für die Europawahl wahlberechtigt. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung um 13 Uhr bei knapp 50 Prozent gelegen.

Die Wahlergebnisse der Europa- und der Bezirkstagswahl sowie der Wahl der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in den Stadtdörfern können am heutigen Wahlsonntag ab 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses verfolgt werden. Die Ergebnisse der Stadtrats- und Ortsbeiratswahlen werden erst am Montag ermittelt und dann ebenfalls im Ratssaal präsentiert.

Laufende Informationen über die Wahlergebnisse gibt es an beiden Tagen auch im Internet. Die jeweiligen Links sind auf www.landau.de/wahlen zu finden.