Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Mann hatte im vergangenen Jahr versucht, mit seinem Auto der Polizei zu entkommen. Auch seine schwangere Lebensgefährtin saß im Wagen. Die Verfolgungsjagd zog sich unter anderem auch quer durch die Südpfalz und ging bei Hatzenbühl zu Ende. Nun musste sich der 28-Jährige vor dem Landauer Amtsgericht verantworten.

Der Angeklagte ist spanischer Staatsbürger und sitzt derzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Wittlich. Zum Tatzeitpunkt war er 28 Jahre alt. In einem Peugeot 206 entzog