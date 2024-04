Unbekannte haben am Freitag zwischen 17.30 und 18 Uhr an einem in der Alten Landstraße in Steinfeld geparkten Auto einen Reifen platt gestochen. Wie die Polizei mitteilt, wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Beamten bitten Zeugen, sich per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06343 93340 zu melden.