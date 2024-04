Zwei Unbekannte haben auf einem Gartengrundstück im Brühlweg in Kirrweiler an einer dortigen Gartenlaube zwei Kupferregenrinnen sowie die dazugehörigen Fallrohre gestohlen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 2000 Euro. Die beiden Männer sind am späten Dienstagabend kurz nach 23 Uhr von Zeugen entdeckt worden, als sie mit ihrem Fahrzeug ohne eingeschaltetem Licht flüchteten. Hinweise zum Fahrzeug und zu den beiden Männern nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.