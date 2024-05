Die Arbeiten laufen auf Hochtouren – der Umbau des ehemaligen Hauptpostgebäudes im Zentrum Landaus kommt gut voran. Am Mittwoch ist im Hof des 1923 von der Oberpostdirektion Speyer erbauten Gebäudes Richtfest gefeiert worden. Verbunden mit dem Dank an alle an der Sanierung beteiligten Firmen rief ein Zimmermann „Gesegnet sei dieses Haus“ vom Dach des expressionistischen Postgebäudes, das als Einzeldenkmal unter Schutz steht. Bis Ende des Jahres sollen „Im Domizil“ 26 Wohnungen in einer Größe von 62 bis 124 Quadratmeter und bis zu drei Gewerbeeinheiten bezugsfertig sein, erklärte der Geschäftsführer des Projektentwicklers Phoenix Living GmbH aus Stuttgart, Stephan Pflumm, gegenüber der RHEINPFALZ. Er lobte in seiner Rede auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und bezeichnete sie als konstruktiv.

Man liege mit den Arbeiten im Zeitplan und gehe davon aus, dass dieser eingehalten werden kann. Die Wohnungen seien bereits alle verkauft. Sie werden nach der Fertigstellung zur Vermietung angeboten, so Pflumm. Der Vermietungsprozess der Ladenflächen, die ebenfalls veräußert seien, sei noch nicht abgeschlossen.