Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch in Edenkoben und bei Roschbach 34 zu schnell fahrende Autofahrer erwischt.

Wie die Beamten mitteilen, wurde in der Edenkobener Luitpoldstraße zwischen 7.30 und 8.15 Uhr sowie zwischen 20 und 21 Uhr kontrolliert. 17 Autofahrer hielten sich nicht an das vorgeschriebene Tempo 30. Der Schnellste war mit 60 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld von 180 Euro und ein Punkt in Flensburg. Kontrolliert wurde, weil sich Bürger beschwert hatten, teilt die Polizei weiter mit.

Bei Roschbach waren zwischen 10 und 12 Uhr ebenfalls 17 Autofahrer in der 70er-Zone zu schnell unterwegs. Wie die Beamten mitteilen, war einer mit Tempo 111 unterwegs. Der Fahrer muss ein Bußgeld von 320 Euro zahlen, bekommt zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei appelliert in diesem Kontext: Die Geschwindigkeit ist eine maßgebende Größe für die Entstehung von Unfällen und für die Unfallschwere. Je schneller ein Fahrzeug fährt, umso länger werden Reaktions- und Bremsweg. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer kritischen Situation nicht mehr rechtzeitig reagieren, ausweichen oder bremsen zu können.