Auf der B48 bei Pleisweiler-Oberhofen sind am Donnerstag um 14.53 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Eins der Fahrzeuge geriet dabei in Brand. Ein 61-jähriger Fahrer eines Dacia Duster war von Bad Bergzabern kommend in Richtung Gleiszellen-Gleishorbach unterwegs. Er überholte auf gerader Strecke ein Auto und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Opel Mokka zusammen. Die 75-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto verstarb noch an der Unfallstelle. Der 84-jährige Fahrer des Opels wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, so die Polizei. Der 61-jährige Fahrer des Dacia wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallstelle musste gesperrt werden. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die Insassen des Autos, das vor dem Zusammenstoß überholt wurde, werden gebeten, sich unter der Nummer 06343 93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.