Die Mitarbeiter eines Supermarkts in Pleisweiler-Oberhofen haben einen Langfinger am Samstagvormittag bis zum Eintreffen der Polizei nicht entkommen lassen, obwohl dies gar nicht so leicht war. Der Mann hatte laut Polizei Waren im zweistelligen Euro-Bereich an sich genommen und versucht, das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte dies. Der Tatverdächtige versuchte daraufhin zu fliehen. Dabei stieß er den Mitarbeiter um. Er konnte aber trotzdem aufgehalten werden. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkotest ergab mehr als drei Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.