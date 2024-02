Die Bewohner Böllenborns müssen am Montag, 26. Februar, drei Stunden ohne Strom auskommen. Wie die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern mitteilt, wird er im ganzen Ort zwischen 9.30 und 12.30 Uhr abgestellt werden. Als Grund geben die Pfalzwerke an, dass dringende Wartungs- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssten, heißt es in der Mitteilung weiter.