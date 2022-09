Wegen der Erneuerung der Asphaltdecke werden die Straßen Am Hölzel und die Landkommissärstraße im Mörlheimer Gewerbegebiet von Donnerstag, 15. September, bis wohl Sonntag, 25. September, schwierig zu befahren. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Während die Straße Am Hölzel für den Durchgangsverkehr von und nach Bornheim voll gesperrt wird, trifft es bei der Landkommissärstraße nur das nördliche Teilstück Richtung Bornheim. Die Straßen sollen für Anlieger der Gewerbebetriebe in diesem Bereich nutzbar bleiben – heißt, jeder kann zur Arbeit fahren. Die Zufahrt über den Kreisel Mörlheim und die L509 (also von Süden kommend) sei bis auf Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, nicht möglich. Dann müssten beiden Straßen für den Einbau der neuen Asphaltdecke voll gesperrt werden, teilt die Stadt weiter mit. Im betroffenen Gewerbegebiet sitzen unter anderem die Landauer Niederlassung von Michelin, APL, Ronal oder der Wertstoffhof.