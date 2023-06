Die Stadtradeln-Aktion im Landkreis Südliche Weinstraße startet am Montag mit gleich zwei Auftaktveranstaltungen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, veranstalten die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Herxheim und Landau-Land eine gemeinsame Feierabend-Tour (circa 15 Kilometer), um gemeinsam Kilometer zu sammeln und die Heimat auf dem Rad zu erleben. Vom Bahnhof Rohrbach geht es über Billigheim durchs Rebenmeer nach Bad Bergzabern. Unterwegs und am Ziel warten Getränke auf die Teilnehmer. Mit dabei ist Bahnradweltmeisterin und Olympiasiegerin Miriam Welte.

Auch die Verbandsgemeinden Annweiler, Edenkoben und Maikammer laden für Montag zur gemeinsamen Radtour ein. Treffpunkt sind jeweils die drei Verbandsgemeindeverwaltungen. Von dort aus wird ab 17.30 Uhr nach Gleisweiler geradelt, wo kühle Getränke warten. Anschließend besteht die Möglichkeit, das Weinfest im Nachbarort Burrweiler zu besuchen.

Außerdem gibt es am 18. Juli wieder die kreisweite Feierabend-Sternfahrt. Ab 18.30 Uhr werden an der Kreisverwaltung in Landau kalte Getränke und Snacks zur Verfügung gestellt. Zur Teilnahme an der Sternfahrt wird um formlose Anmeldung per E-Mail gebeten bei philipp.steiner@suedliche-weinstrasse.de.