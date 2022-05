Die Protestantische Kirchengemeinde Annweiler sammelt Spenden, die mit einem Hilfstransport zu Menschen in die Ukraine gebracht werden. Am Mittwoch können von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr Päckchen mit haltbaren Lebensmitteln wie Mehl, Reis, Öl und Babynahrung sowie Hygieneartikel im Gemeindehaus in der Kirchgasse 6 abgegeben werden. Besucher sollten den Seiteneingang am Diakonissenplatz benutzen. Am Freitag fährt Pfarrerin Christine Dietrich mit einer Kollegin an die ukrainisch-polnische Grenze und übergibt dort die Sachspenden an Mitglieder einer Gemeinde aus der Ukraine. Fragen können per E-Mail an annette.bernhard@evkirchepfalz.de gestellt werden.