Eine 42-Jährige ist bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Mittwoch gegen 9.20 Uhr auf der B427 in Höhe Kapellen-Drusweiler verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bremste der Fahrer eines Mercedes aus Richtung Bad Bergzabern kommend bei Kapellen-Drusweiler, weil er nach links in den Ort einbiegen wollte. Die hinter ihm fahrende 42-jährige Fiat-Fahrerin bremste ebenfalls. Ein hinter dem Fiat fahrender 81-Jähriger hingegen fuhr mit seinem Golf auf den Wagen der Frau auf. Der Fiat wurde auf den Mercedes geschoben. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizei erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf 43.000 Euro geschätzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.