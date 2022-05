Die Ausstellung „Karlheinz Schmeckenbecher – 1952-2012 Eine Hommage“, wird ab 8. Mai, 14 Uhr, im Strieffler-Haus in Landau, Löhlstraße 3, eröffnet. Die Einführung in der Vernissage werde die frühere Landrätin Theresia Riedmaier übernehmen, teilt Christian Freichel-Tworeck, Vorsitzender des Vereins Strieffler Haus der Künste, mit. Schmeckenbecher sei ein Meister der ästhetischen Fotografie. „Seine Bildkompositionen tragen immer erkennbar seine Handschrift“, heißt es in der Mitteilung. Der 2012 verstorbene frühere RHEINPFALZ-Fotograf wäre am 18. Mai 70 Jahre alt geworden. Die Ausstellung ist freitags bis sonntags 14 bis 17 Uhr zu sehen.