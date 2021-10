Barriquefässer im Wert von über 40.000 Euro sollen den von der Hochwasserkatastrophe im Juli arg gebeutelten Winzer im Ahrtal helfen, ihre Arbeit im Keller wieder aufzubauen. Der Landwirt Thomas Knecht aus Herxheim und der Winzer Ingo Pfalzgraf aus Ingenheim haben die Aktion ins Leben gerufen, die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ unterstützt sie. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, haben die Initiatoren durch Hilfsaktionen Kontakte in die Flutregion. Nach zahlreichen Gesprächen mit den Kollegen an der Ahr haben Knecht und Pfalzgraf diese Form der Unterstützung gewählt und die Beschaffung der Barriquefässer und deren Transport organisiert. Sie gehen hauptsächlich an Weingüter in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayschoss, Dernau und Marienthal. Thomas Knecht, Ingo Pfalzgraf und die Verantwortlichen der Spendenaktion zeigten sich sehr dankbar für die Unterstützung der Aktion und beeindruckt von den zahlreichen Spenden der Bürger.

Auf dem Spendenkonto sind bisher rund 442.000 Euro eingegangen. Bereits ausgegeben wurden 20.000 Euro für einen Hilfsgütertransport der DLRG und 15.000 Euro für die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Spendenkonto



Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.