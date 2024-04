Die Ausbildungs- und Hochschulmesse der Agentur für Arbeit in Kooperation mit der Stadtholding ist am Freitag, 12. April von 12 bis 17 Uhr und am Samstag, 13. April von 9.30 bis 14.30 Uhr in der Jugendstil-Festhalle Landau. Laut Ankündigung präsentieren sich über 140 Unternehmen, Schulen, Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und weitere Institutionen aus der Region. Neben dualen Ausbildungen im handwerklichen, industriellen und kaufmännischen Bereich werden auch Ausbildungsmöglichkeiten in Form eines dualen Studiums vorgestellt. Die Studienberaterinnen und –berater stellen die verschiedenen Studienmöglichkeiten vor. Daneben bieten Berufs- und Studienberater Kurzberatungen an und informieren über Studiengänge und akademische Berufe sowie über betriebliche und schulische Berufsausbildungen. Es gibt ein Workshop- und Vortragsprogramm sowie die Möglichkeit, kostenlos seine Bewerbungsmappe checken zu lassen und ein Bewerbungsfoto zu machen.

Info

Das gesamte Ausstellerverzeichnis, die Messepläne sowie das Vortragsprogramm und weitere Infos gibt es unter www.ausbildungsmesse-landau.de