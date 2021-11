Sieger des von der Ruländer-Akademie Speyer ausgerichteten Ruländer-Wettbewerbs 2021 ist das Weingut Wilker aus Pleisweiler-Oberhofen mit einer 2020er Spätlese.

Der Grauburgunder-Preis geht für einen Grauburgunder, Jahrgang 2020, ebenfalls eine Spätlese, nach Rhodt ins Weingut Gries. Knapp 50 Juroren nahmen im Anschluss an die Jahreshauptversammlung der Akademie an der verdeckten Weinprobe teil. Verkostet wurden 17 Graue Burgunder beziehungsweise Grauburgunder sowie fünf Ruländer. Die Siegerehrung erfolgt in einer eigenen Feierstunde.