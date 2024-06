Abschluss der Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land ist der Rosenmarkt am kommenden Wochenende im Innenhof des Schlosses in Bad Bergzabern. Die Pianistin Claudia Rösner und die Sängerin Lyuba Sampijeva eröffnen den Markt am Samstag, 15. Juni, um 11 Uhr musikalisch. Und dann dreht sich alles um die Rose: Es gibt Rosen für die Vase und den Garten, Rosensekt, Rosenbowle und vieles mehr. Eine Besonderheit ist die Bad Bergzaberner Rose aus Kupfer, die vor Ort hergestellt wird. Am Sonntag, 16. Juni, wird ab 10.30 Uhr ein Rosenfrühstück angeboten. Den Abschluss am Sonntag wird ab 16 Uhr der Verein „Tango in Bewegung“ mit argentinischem Tango gestalten.