Abholservice, Salatbar und mehr Auswahl: Das verspricht der Rewe-Markt in der Königstraße, der am Dienstag, 4. April, nach einer einmonatigen Renovierung wieder öffnet.

Geleitet wird der Markt von Markus Stenger, einem Einzelhandelskaufmann mit über 20 Jahren Erfahrung, am Laufen gehalten von einem 40-köpfigen Team. Für mehr Klima- und Umweltschutz wurden alle Kühlmöbel getauscht. Die Abwärme der verglasten Kühl- und Tiefkühlmöbel wird für die Raumheizung verwendet.

Nach dem Umbau präsentiert sich der Markt mit seinen rund 960 Quadratmetern Verkaufsfläche übersichtlicher. Das Sortiment an veganen und Bio-Produkten wurde deutlich erweitert. Er versteht sich als echter Vollsortimenter mit rund 17.000 Artikeln. Auch regionale Produkte sind in den Regalen zu finden. „Unsere Region hat kulinarisch so viel zu bieten, deshalb führen wir auch viele Erzeugnisse aus der Umgebung“, sagt Marktmanager Stenger.

Salatbar für die Mittagspause

Visitenkarte aller Rewe-Märkte ist die große Obst- und Gemüseabteilung gleich am Eingang. Dazu gehört auch eine Salatbar beispielsweise für die Mittagspause. Alles, was dort angeboten wird, wird nach Unternehmensangaben täglich frisch im Markt hergestellt. Ab zehn Euro Einkaufswert können Kunden an der Kasse kostenlos und unabhängig von der Hausbank bis zu 200 Euro Bargeld abheben. Es gibt Telefonkarten vieler Anbieter, außerdem Geschenkkarten. Pakete können im DHL-Paketshop abgeholt und aufgegeben werden.

Wer keine Zeit zum Einkaufen hat, kann seinen Warenkorb per Web oder App füllen und bezahlen und die Waren minutenschnell abholen. Dafür gibt es einen separaten Eingang an der Rückseite. Dafür sind Parkplätze reserviert. Auch der Service „Scan & Go“ spart Zeit. Damit kann man die Ware direkt während des Einkaufs einscannen, entweder mit Handscannern im Markt oder per App, und an der Express-Kasse einfach und ohne Auspacken bezahlen.

Der Rewe in der Königstraße ist von montags bis samstags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Die Bäckerei Görtz verkauft bereits ab 7 Uhr im Eingangsbereich Backwaren. Fürs Parken stehen 40 Stellplätze zur Verfügung.