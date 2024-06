Vier Personen sollen am Sonntag gegen 20 Uhr im Außenbereich einer Gaststätte in der Landauer Königstraße fremdenfeindliche Parolen gerufen haben. Nach Zeugenhinweisen ist die Polizei zweimal ausgerückt, wie die Beamten auf Anfrage bestätigen. Beim zweiten Einsatz haben die Beamten die Personalien von vier Verdächtigen aufgenommen, gegen die nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Bedrohung eines Zeugen ermittelt wird. Der erste Einsatz verlief erfolglos, da die Parolen bereits nicht mehr gerufen wurden, als die Beamten eintrafen. Wie in einem Video zu hören ist, singen mehrere Personen an einem Tisch außerhalb einer Gaststätte die rechtsextreme Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ auf die Melodie des Italo-Schlagers „L'amour toujours“ von Gigi D’Agostino – wie es in Sylt passiert ist.