Ein 21 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr auf einem Feldweg zwischen Burrweiler und Weyher verunglückt. Laut Polizei zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu, als er vom Weg abkam und in einen Straßengraben stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei trug der junge Mann keinen Helm. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei rät zum Fahrradhelm: Der können die Gesundheit oder sogar das Leben retten.