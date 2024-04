Auf der Queichtalbahn zwischen Landau und Pirmasens sind mittlerweile fast alle Haltepunkte barrierefrei umgebaut. Die Deutsche Bahn hat das viele Millionen Euro gekostet. Gut angelegtes Geld, wie ein Rollstuhlfahrer aus Spirkelbach findet. Aber: Er kann trotzdem nicht in den Zug einsteigen, wie am Bahnhof in Annweiler deutlich wird. Die Züge passen nämlich plötzlich nicht mehr zu den Bahnsteigen. Wieso das so ist und wann die Queichtalbahn wirklich barrierefrei sein soll, lesen sie im ausführlichen Artikel.